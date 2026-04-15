LA GUERRA IN IRAN

Trump: "Ho scritto a Xi chiedendo di non dare armi all'Iran"

"Ha risposto dicendo, in sostanza, che non lo sta facendo"

15 Apr 2026 - 16:32
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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver scritto una lettera al presidente cinese Xi Jinping chiedendogli di non fornire armi all'Iran. In un'intervista a Fox News, citata dal Guardian, Trump ha dichiarato di aver sentito e visto notizie "ovunque" secondo cui Pechino stava inviando armi a Teheran. "Gli ho scritto una lettera chiedendogli di non farlo", ha spiegato. "E lui mi ha risposto dicendo, in sostanza, che non lo sta facendo", ha aggiunto Trump, sottolineando che Xi è "una persona con cui vado molto d'accordo".

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