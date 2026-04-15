Trump: "Ho scritto a Xi chiedendo di non dare armi all'Iran"
"Ha risposto dicendo, in sostanza, che non lo sta facendo"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver scritto una lettera al presidente cinese Xi Jinping chiedendogli di non fornire armi all'Iran. In un'intervista a Fox News, citata dal Guardian, Trump ha dichiarato di aver sentito e visto notizie "ovunque" secondo cui Pechino stava inviando armi a Teheran. "Gli ho scritto una lettera chiedendogli di non farlo", ha spiegato. "E lui mi ha risposto dicendo, in sostanza, che non lo sta facendo", ha aggiunto Trump, sottolineando che Xi è "una persona con cui vado molto d'accordo".