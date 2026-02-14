Trump festeggia San Valentino... con Maduro

Per chi sono gli auguri di San Valentino di Donald Trump? Certamente per Melania, ma anche per altri suoi... "affetti". La Casa Bianca ha infatti voluto raccontare l'amore dal punto di vista del tycoon con un carosello di immagini sui temi caldi del momento: quattro cartoline con dediche speciali, messaggi a sfondo politico presentati come biglietti d'amore. E tra i "fortunati" c'è anche Nicolas Maduro, prelevato dal Venezuela e incarcerato.