il commento alle Midterm 2026

Trump dopo il voto Usa: "L'Europa sta morendo, guardate Francia e Italia..."

Il presidente Usa è intervenuto telefonicamente a Fox News dopo lo tsunami dem alle elezioni di metà mandato

04 Nov 2026 - 11:39
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"Sono un po' sorpreso, pensavo sarebbe andata meglio". È stato il commento a caldo di Donald Trump, intervenuto telefonicamente a Fox News, dopo l'onda blu delle elezioni di Midterm. "Congratulazioni ai Democratici. Hanno fatto un ottimo lavoro. Ci hanno provato per 11 anni e finalmente ce l’hanno fatta", ha aggiunto il presidente Usa che, nell'occasione, non ha risparmiato una stoccata al Vecchio continente: "L'Europa sta morendo, guardate Francia e Italia, potrebbero persino non sopravvivere mentre noi stiamo prosperando".

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