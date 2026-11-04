Trump dopo il voto Usa: "L'Europa sta morendo, guardate Francia e Italia..."

"Sono un po' sorpreso, pensavo sarebbe andata meglio". È stato il commento a caldo di Donald Trump, intervenuto telefonicamente a Fox News, dopo l'onda blu delle elezioni di Midterm. "Congratulazioni ai Democratici. Hanno fatto un ottimo lavoro. Ci hanno provato per 11 anni e finalmente ce l’hanno fatta", ha aggiunto il presidente Usa che, nell'occasione, non ha risparmiato una stoccata al Vecchio continente: "L'Europa sta morendo, guardate Francia e Italia, potrebbero persino non sopravvivere mentre noi stiamo prosperando".