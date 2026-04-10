Trump discute con Starmer di un possibile piano per rendere sicuro il passaggio attraverso Hormuz

"Il tempo sta per scadere" - scrive il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che insieme al ministro degli Esteri Araghchi guida i negoziatori della Repubblica islamica su X - aggiungendo che i colloqui di pace con Washington, previsti nelle prossime ore a Islamabad, in Pakistan, cominceranno solo a due condizioni: il cessate il fuoco in Libano e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Sono ore di attesa e di tensione perché Teheran non dovesse sedersi al tavolo delle trattative, potrebbe saltare il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.