Usa, Trump contestato sul caso Epstein durante un comizio: "Gente pagata per protestare"
Il presidente degli Stati Uniti ha risposto a un manifestante che lo ha attaccato, urlando, sul coinvolgimento negli Epstein Files. L'uomo"è stato fischiato e allontanato dalla sicurezza
Un contestatore ha interrotto il discorso di Donald Trump durante un comizio in Ohio, nell'ambito delle elezioni di midterm. Un urlo, una battuta sul caso Jeffrey Epstein. Dopodiché è scoppiato il boato del pubblico, che ha travolto l'uomo di fischi. Poi la replica del presidente degli Stati Uniti: "È gente pagata per protestare".