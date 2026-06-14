Trump blocca Anthropic: sospesi i modelli più potenti

La Casa Bianca alza il muro sull’intelligenza artificiale. L’amministrazione Trump ha ordinato ad Anthropic, azienda leader del settore, di bloccare l’accesso ai suoi modelli più avanzati, Mithos e Fable 5, considerati tra i sistemi di AI più potenti mai sviluppati. Una decisione senza precedenti che riaccende il confronto tra governo e Big Tech sul controllo delle nuove tecnologie.