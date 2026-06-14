Trump blocca Anthropic: sospesi i modelli più potenti
Secondo Washington, il rischio è che questi sistemi possano essere utilizzati per individuare vulnerabilità informatiche e mettere a repentaglio infrastrutture strategichedi Viviana Guglielmi
La Casa Bianca alza il muro sull’intelligenza artificiale. L’amministrazione Trump ha ordinato ad Anthropic, azienda leader del settore, di bloccare l’accesso ai suoi modelli più avanzati, Mithos e Fable 5, considerati tra i sistemi di AI più potenti mai sviluppati. Una decisione senza precedenti che riaccende il confronto tra governo e Big Tech sul controllo delle nuove tecnologie.
L’ordine è arrivato dal Dipartimento del Commercio dopo la scoperta di un presunto jailbreak, una tecnica capace di aggirare le protezioni integrate nei modelli. Secondo Washington, il rischio è che questi sistemi possano essere utilizzati per individuare vulnerabilità informatiche e mettere a repentaglio infrastrutture strategiche.
La direttiva prevedeva il divieto di utilizzo per cittadini e organizzazioni straniere, ma Anthropic ha scelto di sospendere completamente i due modelli a livello globale, ammettendo di non essere in grado di distinguere con certezza la provenienza di tutti gli utenti.