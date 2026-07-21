Trump annuncia nuovi dazi al 50% su una serie di merci canadesi

Non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Paese confinante: dal vino, alle mazze da hockey, al cemento. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce "barriere commerciali discriminatorie" e che interesseranno circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi. Pratiche commerciali scorrette - per la Casa Bianca - utilizzate dal Canada sui prodotti americani come il blocco dell'acquisto di alcuni tipi di alcolici e le restrizioni sull'importazione di automobili. In risposta il premier Mark Carney ha avanzato una serie di proposte dettagliate e complete per risolvere la controversia e modernizzare l'accordo.