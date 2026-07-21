Trump annuncia nuovi dazi al 50% su una serie di merci canadesi
Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce "barriere commerciali discriminatorie"di Giulia Mutti
Non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Paese confinante: dal vino, alle mazze da hockey, al cemento. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce "barriere commerciali discriminatorie" e che interesseranno circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi. Pratiche commerciali scorrette - per la Casa Bianca - utilizzate dal Canada sui prodotti americani come il blocco dell'acquisto di alcuni tipi di alcolici e le restrizioni sull'importazione di automobili. In risposta il premier Mark Carney ha avanzato una serie di proposte dettagliate e complete per risolvere la controversia e modernizzare l'accordo.