Trump annuncia l'attacco all'Iran

Il presidente Usa Trump ha annunciato l'avvio di "operazioni di combattimento su larga scala" contro l'Iran, definendo il regime di Teheran una "minaccia imminente" per la sicurezza degli Stati Uniti, delle sue truppe e dei suoi alleati nel mondo. In un video postato su Truth social, Trump ha accusato l'Iran di essere "il principale sponsor del terrorismo di stato" e di aver condotto per 47 anni una campagna di violenza contro gli Stati Uniti, ricordando la crisi degli ostaggi del 1979, l'attentato alla caserma dei Marine a Beirut nel 1983, l'attacco alla USS Cole e le azioni delle milizie filo-iraniane in Iraq e in Medio Oriente. Il presidente Usa ha citato anche il sostegno di Teheran a gruppi armati nella regione, tra cui Hamas, Hezbollah e altre milizie. Ha accusato l'Iran di destabilizzare l'intero Medio Oriente e di aver tentato di ricostruire il proprio programma nucleare dopo i raid statunitensi dello scorso anno contro i siti di Fordow, Natanz e Isfahan. "Non avranno mai, mai un'arma nucleare", ha ribadito più volte Trump, annunciando l'intenzione di distruggere l'industria missilistica iraniana, neutralizzare la marina e impedire ulteriori attacchi contro forze e interessi americani. Il presidente ha definito l'operazione "una missione nobile" per garantire che l'Iran non possa minacciare le future generazioni con un arsenale nucleare, pur ammettendo il rischio di perdite tra i militari statunitensi. Trump ha quindi lanciato un ultimatum ai membri delle forze armate iraniane e delle Guardie Rivoluzionarie: deporre le armi in cambio di "immunità totale" oppure "affrontare morte certa".