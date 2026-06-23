Trump ancora all'attacco: Italia "very bad"

Lo ripete due volte Donald Trump ai giornalisti presenti nello Studio Ovale. Italia "very bad". Come a dire, il nostro Paese è stato pessimo si è comportato molto male. L'ennesimo attacco in pochi giorni, prima nel mirino per la mancanza di aiuto nella guerra contro l'Iran. Non più solo le frecciatine al presidente del consiglio Giorgia Meloni, ma parole di fioco contro l'Italia in quanto Paese membro della Nato: quell'alleanza atlantica che, secondo il presidente americano, ha beneficiato della protezione militare degli Stati Uniti e ricevuto miliardi di dollari per la difesa senza poi dare alcun aiuto nel momento del bisogno.