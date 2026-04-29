Trump accoglie Re Carlo alla Casa Bianca: la cena di gala

Parate e cappellini, la Casa Bianca decorata come un giardino inglese. C'è pure la pioggia, capace di rendere grigia e british la capitale della "terra dei liberi". La corona compie la sua magia, affascina e induce all'emulazione persino Donald Trump. Sono tutti invidiosi del suo accento, Carlo è un uomo davvero elegante, afferma nel pomeriggio. Segue la cena di gala per oltre cento ospiti, coordinata dalla first lady: Melania scopre le spalle ed è raggiante in rosa. Tutto verde, invece, il tovagliato e il menu: vellutata di verdure e menta, ravioli di erbe e ricotta, sogliole di Dover e dolci al miele chilometro zero. Nei calici, vini americani e inglesi.