Trump a Xi: "Incontro produttivo ma l'aiuto della Cina all'Iran è inaccettabile"

"Un incontro fantastico. Accadranno cose straordinarie", ha dichiarato il presidente americano, confermando il clima di apparente amicizia con cui si è svolta la visita di Stato del presidente Xi Jinping, a partire dall'accoglienza celebrativa con cui ha accolto il suo omologo cinese alla base di Andrews. Il presidente americano ha anche annunciato che sono stati raggiungi degli accordi commerciali tra i due Paesi, a partire dalla vendita di soia e dispositivi medici americani a Pechino e che i dettagli verranno divulgati lunedì. Eppure, nonostante i segnali di distensione, i nodi restano al pettine. L'intelligence americana ha fatto sapere che i servizi segreti cinesi starebbero aiutando Teheran a colpire le basi americane nel Golfo. Azioni che Donald Trump avrebbe definito inaccettabili durante il vertice a porte chiuse con Xi. Il tycoon vuole che Pechino - principale importatore di greggio iraniano - spinga Teheran a riaprire lo Stretto di Hormuz, ma la posta in gioco è alta, perché in cambio, il presidente cinese potrebbe avergli chiesto di bloccare la vendita di armi a Taiwan, già sospesa dopo il meeting tra i due, a