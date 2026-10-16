dopo la telefonata del santo padre con Putin

Trump a Tgcom24 su papa Leone: "Ho parlato con suo fratello, gli ho mandato i miei auguri"

Il presidente americano risponde all'inviata Maria"Luisa Rossi Hawkins che gli chiede se parlerà con il Pontefice dopo il colloquio con Putin

16 Ott 2026 - 21:27
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"Ho parlato con suo fratello. È una persona fantastica, è un mio amico. Gli ho detto: per favore, portagli i miei migliori auguri". Così Donald Trump, ai microfoni di Tgcom24, risponde a una domanda su Papa Leone. L’inviata Maria Luisa Rossi Hawkins chiede al presidente americano se parlerà con il Pontefice, dopo che Vladimir Putin gli ha parlato. Trump rivolge i suoi auguri al Papa e racconta il contatto con il fratello, sottolineando il rapporto di amicizia che li lega. Il presidente lascia però aperta la questione di un colloquio diretto con Leone.

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