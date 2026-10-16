Trump a Tgcom24 su papa Leone: "Ho parlato con suo fratello, gli ho mandato i miei auguri"

"Ho parlato con suo fratello. È una persona fantastica, è un mio amico. Gli ho detto: per favore, portagli i miei migliori auguri". Così Donald Trump, ai microfoni di Tgcom24, risponde a una domanda su Papa Leone. L’inviata Maria Luisa Rossi Hawkins chiede al presidente americano se parlerà con il Pontefice, dopo che Vladimir Putin gli ha parlato. Trump rivolge i suoi auguri al Papa e racconta il contatto con il fratello, sottolineando il rapporto di amicizia che li lega. Il presidente lascia però aperta la questione di un colloquio diretto con Leone.