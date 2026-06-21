Trump a Tgcom24: "Deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la Nato"

In esclusiva a Tgcom24 il presidente Usa Donald Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, ha parlato dell'ultimo tweet pubblicato sul suo social Truth dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. "Beh, come sai siamo trattati molto male, anche dalla vostra presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della Nato in generale, non solo del vostro Paese. Però lei è stata una delle peggiori... in effetti" ha detto. E alla domanda: "Sta pensando di ritirare gli Stati Uniti dalla Nato?" la risposta è stata perentoria: "Non te lo voglio dire".