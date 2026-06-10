"Pronto, sono l'ispettore": ecco la nuova truffa del corriere postale

All'ennesima telefonata, la donna ha contattato la guardia di finanza. Proprio durante il colloquio con i finanzieri, è arrivata una nuova chiamata. Dall’altro capo del telefono un uomo si è presentato come “Dottor Capassi dell'ispettorato di Finanza”, qualificandosi addirittura come “ispettore della Finanza”. Il presunto funzionario ha spiegato che il pacco era in consegna e che la disdetta sarebbe stata possibile solo dopo il pagamento di un bollettino postale da 180 euro. L’intervento immediato delle Fiamme gialle ha consentito di interrompere il tentativo di truffa e di acquisire i primi elementi investigativi. Le indagini hanno già portato all’identificazione di una persona, mentre proseguono gli accertamenti per individuare tutti i responsabili dell’articolato raggiro.