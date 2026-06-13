Trooping The Colour, la Gran Bretagna celebra il compleanno di Re Carlo

Millequattrocento soldati, 200 cavalieri e 400 bande musicali hanno preso parte all’appuntamento più importante del calendario britannico. Il Trooping the Colour, letteralmente la sfilata delle bandiere: la parata militare che ogni secondo sabato di giugno celebra pubblicamente il compleanno del sovrano. Una tradizione che risale ai primi del 600, quando gli alfieri di sua maestà marciavano tra le file dei soldati sventolando il vessillo di riconoscimento. Quest'anno la cerimonia ha onorato il primo battaglione dei granatieri: Il reggimento di fanteria più antico dell'esercito britannico e uno dei più vecchi al mondo, Il saluto dal balcone di Bukcingham Palace della famiglia reale al gran completo. Sui cieli della capitale, i velivoli più iconici della Royal air force hanno anticipato l’ultimo atto della giornata. A rubare la scena, ancora una volta, i figli dei principi del Galles - George, Charlotte e Louis, accompagnati dal padre, l’erede al trono, e una Kate Middleton da un look azzurro cielo.