Trooping the Colour, la famiglia reale alla parata per il compleanno ufficiale di re Carlo

Si è svolto a Londra il Trooping the Colour: 1.350 soldati della Household Division, oltre 200 cavalli e più di 300 musicisti hanno partecipato alla parata. Nel Regno Unito è tradizione celebrare il compleanno ufficiale del re o della regina in giugno (quando il tempo è generalmente più bello e stabile), e non la data reale di nascita del sovrano.