Regno Unito

Trooping the Colour, la famiglia reale alla parata per il compleanno ufficiale di re Carlo

A Londra si è svolta"la tradizionale parata militare che celebra il compleanno ufficiale di re Carlo III (che è nato a novembre, ma festeggia a giugno)

13 Giu 2026 - 13:20
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 Si è svolto a Londra il Trooping the Colour: 1.350 soldati della Household Division, oltre 200 cavalli e più di 300 musicisti hanno partecipato alla parata.  Nel Regno Unito è tradizione celebrare il compleanno ufficiale del re o della regina in giugno (quando il tempo è generalmente più  bello e stabile), e non la data reale di nascita del sovrano.

re carlo