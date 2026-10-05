in libia

Tripoli, misteriosa scia luminosa illumina la notte: "Era una meteora"

I filmati del fenomeno fanno il giro dei social. Il Centro libico di telerilevamento rassicura: "Un evento naturale"

05 Ott 2026 - 09:59
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