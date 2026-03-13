Tenta di rapire una bambina di due anni: il padre la vede al bar e la picchia

Ha tentato di rapire una bambina di due anni che era in braccio alla madre all'uscita da scuola. Poi è scappata. Succede a Trieste. La donna, spaventata, ha poi chiamato il marito che ha preso la sua moto ed è partito in una "spedizione punitiva" per le vie della città. Quando l'ha vista al bar ha mandato un messaggio e foto alla moglie chiedendole se fosse lei. Quando le è arrivata conferma l'ha aggredita fino all'arriva della polizia che poi ha denunciato la donna, quaranta anni, brasiliana, per tentato sequestro di persona. Le immagini sono state riprese da un passante. Si tratta di un soggetto con problemi psichiatrici che però non risulta essere in cura in nessun centro specializzato.