Tribunale Usa, "Meta e Google responsabili della dipendenza da social"
Secondo il verdetto reso a Los Angeles, i due colossi sono colpevoli di aver provocato gravi disagi psicologi a una ragazza di 20 annidi Francesca Canto
Storica la sentenza del Tribunale di Los Angeles, in California. Meta e Google dovranno pagare 3 milioni di dollari a una 20enne che, secondo il giudice, ha sviluppato una dipendenza dai social a causa del design accattivante. Ciò avrebbe provocato ansia, depressione e disturbi del sonno alla giovane.