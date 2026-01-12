Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Parla il viceministro degli Esteri

Trentini, Cirielli a TgCom24: "La caduta del regime di Maduro ci ha aiutato"

"Siamo un governo molto influente a livello internazionale e molto importante per gli Stati Uniti"

12 Gen 2026 - 11:12
02:25 
alberto trentini
venezulea
video evidenza