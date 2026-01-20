Logo Tgcom24
Treni deragliati in Spagna, continuano le ricerche dei dispersi

Difficile riconoscere i corpi. La linea dell'incidente non riaprirà fino al 2 febbraio

di Elia Milani
20 Gen 2026 - 12:35
01:31 

È salito a 41 il numero dei morti nell’incidente ferroviario di Adamuz nel sud della Spagna. Un bilancio destinato ad aggravarsi. Perché mentre negli ospedali restano ancora 39 persone (9 in terapia intensiva) ci sono ancora tanti dispersi. Le squadre tecniche e di soccorso hanno continuato a lavorare durante la notte per provare a spostare la carrozza numero 8 del treno ad alta velocità Iryo, tra le cui lamiere potrebbero esserci ancora decine di vittime.

