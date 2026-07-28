EFFETTO SPECCHIO

Trend, le labbra super glossy beauty obsession dell'estate

Una brillantezza senza precedenti in una collezione "must have" di gloss e rossetti perfetti da indossare da soli o da combinare tra loro

28 Lug 2026 - 15:21
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