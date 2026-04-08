Tregua Iran, cosa prevede il piano

Poche certezze, molte ambiguità e tante questioni in sospeso. Gli Stati Uniti e l'Iran per ora hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane per trovare un'intesa sulla fine della guerra. Washington ha accettato la tregua a condizione che fosse riaperto da subito lo Stretto di Hormuz. Teheran a patto che si discuta sulla base della piattaforma in 10 punti presentata dalla stessa repubblica islamica. E qui iniziano i problemi, perchè molti di quei punti sono indigeribili per Trump.