Tre milioni di fedeli per papa Leone a Lima, la presidente Fujimori: "Ci doni la conciliazione nazionale"

"Il suo arrivo coincide con l'imminente fenomeno del Nino: la sua visita è un messaggio di speranza in un momento di timore per le famiglie. Di fronte a un mondo di paura la fede indica sempre un cammino di speranza. La sua è una visita storica che ci ricorda anche il nostro compito principale: la riconciliazione nazionale attraverso la democrazia e le istituzioni". Lo ha detto la presidente del Perù, Keiko Fujimori, nel suo discorso ufficiale di accoglienza del Papa al Teatro Nacional di Lima. "Lei conosce meglio di tutti l'anima del popolo peruviano e conosce la nostra capacità di andare avanti ma per farlo abbiamo bisogno di riconciliarci - ha concluso -: abbiamo bisogno di pace per affrontare il nostro futuro. Questi sono giorni di festa e di spiritualità per tutti i peruviani. Spero che la riconciliazione sia il dono a tutti noi". Dopo il bagno di folla a Lima, tre milioni i fedeli in strada per salutare il loro Padre Bob che percorre la capitale in papamobile, nel suo primo discorso rivolto a Fujimori e ai funzionari governativi, Leone ha affermato che la cittadinanza peruviana, acquisita nel 2015, ha consolidato un legame iniziato molto tempo prima, riconoscendo ai peruviani il merito di averlo formato come pastore condividendo con lui le loro vite, le gioie e le difficoltà.