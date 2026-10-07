Tre anni dal 7 ottobre, in Israele commemorazioni per le vittime di Hamas

Sono passati tre anni, era il 7 ottobre 2023, dall'attacco sferrato da Hamas nei confronti di Israele. Quella mattina, l'organizzazione politica e armata palestinese lanciò un massiccio attacco missilistico e fece entrare combattenti in Israele via terra, mare e aria. Oltre 1.200 persone furono uccise e più di 250 furono prese in ostaggio. Israele reagì bombardando massicciamente la Striscia di Gaza e, l'8 ottobre, dichiarò formalmente lo stato di guerra. Mercoledì 7 ottobre 2026, tre anni dopo, centinaia di israeliani si sono radunati per rendere omaggio ai propri familiari caduti osservando anche un minuto di silenzio alle ore 6.29, orario in cui tutto è cominciato (le 5.29 in Italia, ndr).