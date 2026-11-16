la simulazione

TRAMsformaMi, la differenza di tempo con tram ad asservimento e l'attuale sistema

Lo studio prende come riferimento la linea tranviaria 4 tra Maciachini e via Valassina verso Cairoli

16 Nov 2026 - 11:42
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