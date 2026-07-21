nelle sale a dicembre

Tornano gli Avengers, ecco il trailer di "Doomsday"

Dopo sette anni di "astinenza" da Avengers ecco il trailer del nuovo film, in uscita il 16 dicembre

21 Lug 2026 - 13:37
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Doomsday mostra per la prima volta il Dottor Destino in azione, il supercriminale interpretato da Robert Downey Jr. 

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