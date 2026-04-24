Maltempo in Usa

Tornado in Oklahoma: danneggiate strade e abitazioni

L'ufficio dello sceriffo della contea di Garfield ha dichiarato che non ci sono state segnalazioni"di vittime, solo feriti lievi.

24 Apr 2026 - 07:34
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Un potente tornado si è abbattuto sull'Oklahoma ha danneggiato abitazioni e costretto le squadre di soccorso a intervenire porta a porta nei quartieri più colpiti. Lo riportano le autorità locali. I danni più ingenti si sono registrati vicino alla cittadina rurale di Enid. Scoperchiati i tetti di diversi edifici. L'ufficio dello sceriffo della contea di Garfield ha dichiarato che non ci sono state segnalazioni di vittime, solo feriti lievi.

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