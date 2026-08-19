LA STORIA

Torino,"l'odissea di Giuseppina: non esce di casa da tre anni

"La donna è costretta su una sedia a rotelle""

di Silvia Vada
19 Ago 2026 - 18:57
01:38 
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Dopo essere stata spostata dalla casa con l'ascensore perché era rotto, Giuseppina ora è bloccata in casa su una sedia a rotelle e non esce da tre anni. La donna vive in un alloggio con il corridoio troppo stretto, ma non è l'unico problema...

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