A Villanova Canavese

Torino, giostra bloccata a 30 metri: otto ragazzi sospesi nel vuoto a testa in giù

Un guasto improvviso ha fermato l'attrazione durante una"fiera: decisivo l'intervento dei vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito

21 Giu 2026 - 11:16
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