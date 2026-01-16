Logo Tgcom24
Topolino torna a parlare in dialetto

Il numero 3660 parla quattro idiomi locali: il bolognese, il catanzarese e il francoprovenzale valdostano, e ovviamente il " zeneize"

di Marta Alessandra Vittadini
16 Gen 2026 - 17:50
01:30 
