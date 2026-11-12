Toni Capuozzo, una vita tra cronaca e verità: "La parola a me più cara era libertà"

Giornalista fino alla fine. L'ultimo messaggio di Toni Capuozzo affidato alle parole, a un'immagine, al cuore di chi ascolta. "Ho un tumore, proverò ad affrontarlo come sono capace", aveva scritto sui social il 23 ottobre. Cronista, in qualche modo, anche nel momento estremo, comunque innamorato della verità e della vita, della quale, pochi giorni prima, aveva inconsapevolmente tracciato un bilancio. "Ho fatto la vita che mi piaceva fare, ho fatto gli errori che era giusto fare e ho fatto le cose belle che era gusto fare". 77 anni vissuti a colori, i suoi: era nato nel 1948 a Udine, madre triestina e padre napoletano e una gioventù appassionata: "Ero uno ribelle, la parola che mi era più cara era libertà". Poi una lunga carriera tra carta stampata e televisione, tra cronaca e verità. Fino alla fine.