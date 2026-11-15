Toni Capuozzo, il fratello Pierluigi: "Da bambini vivevamo solo per il calcio"

"È sempre stato un capopopolo, un organizzatore". Pierluigi Capuozzo, fratello di Toni, lo ricorda fuori dalla camera ardente, ripercorrendo gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza trascorsi insieme a Udine. "Abbiamo vissuto tutta l’infanzia e parte dell’adolescenza solo per il calcio. Abbiamo costruito una piccola porta nel cortile sotto casa", racconta. La voce è la stessa di Toni ma meno roca. Pierluigi ricorda anche il rapporto di Toni con il suo mestiere: "Non gradiva l’etichetta di inviato di guerra, preferiva essere un cronista". I funerali si terranno lunedì 16 novembre alle 14.30 nel Duomo di Udine.