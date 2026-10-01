Tom Cruise vede una cameriera accovacciata e si preoccupa: il gesto sorprende tutti

Bel gesto di Tom Cruise ripreso da una telecamera di sicurezza. Una cameriera, accovacciata, stava "scrollando" il proprio telefono durante una pausa dal lavoro. L'attore, vista la postura della donna, ha pensato che qualcosa non andasse. Quindi si è avvicinato per accertarsi delle sue condizioni, toccandola delicatamente al braccio. La ragazza si è girata, e sorpresa dall'improvvisa presenza della star è rimasta senza parole. Cruise, capito il malinteso, le ha sorriso, l'ha incoraggiata con un pugno amichevole e poi è tornato per la sua strada.