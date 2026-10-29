Scontro treni a Toledo, passeggero soccorso in un burrone: il salvataggio
Un treno ad alta velocità è"entrato in collisione con un convoglio Iryo fermo, provocando addirittura la caduta di tre vagoni lungo una scarpata
Decine di soccorritori impegnate sul campo per mettere in salvo i passeggeri caduti lungo la scarpata, a seguito di uno scontro terribile fra un Iryo, fermo per problemi tecnici, e un treno ad alta velocità a Toledo, Spagna. Al momento sono 69 le vittime dell'incidente ferroviario.