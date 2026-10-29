Portato via in elicottero

Scontro treni a Toledo, passeggero soccorso in un burrone: il salvataggio

Un treno ad alta velocità è"entrato in collisione con un convoglio Iryo fermo, provocando addirittura la caduta di tre vagoni lungo una scarpata

29 Ott 2026 - 11:36
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Decine di soccorritori impegnate sul campo per mettere in salvo i passeggeri caduti lungo la scarpata, a seguito di uno scontro terribile fra  un Iryo, fermo per problemi tecnici, e un treno ad alta velocità a Toledo, Spagna. Al momento sono 69 le vittime dell'incidente ferroviario.

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