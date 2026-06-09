Accusato di rapina e danneggiamento

Tivoli, baby boss 14enne in carcere: denunciato dalla madre esasperata

Il giovane di Tivoli era"denunciato per rapina, danneggiamento, imbrattamento e danneggiamento

di Simone Cerrano
09 Giu 2026 - 12:37
01:32 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

La mamma le ha provate tutte per mettere un freno a suo figlio finché, esasperata, lo ha denunciato ai carabinieri. Per quel ragazzino di appena 14 anni, che si atteggiava da baby boss, si sono aperte le porte del carcere minorile.  

È successo a Rivoli, centro di quasi 50 mila abitanti a circa 20 chilometri da Torino. L’adolescente tra gennaio e febbraio in tre diverse occasioni aveva svuotato alcuni estintori, sui muri, sui pavimenti e sulle auto posteggiate in un parcheggio sotterraneo del suo paese di residenza. Ripreso dalle telecamere di sicurezza è stato individuato, convocato in caserma e denunciato per danneggiamento, imbrattamento e danneggiamento. 

tivoli
arresto