Tivoli, baby boss 14enne in carcere: denunciato dalla madre esasperata

La mamma le ha provate tutte per mettere un freno a suo figlio finché, esasperata, lo ha denunciato ai carabinieri. Per quel ragazzino di appena 14 anni, che si atteggiava da baby boss, si sono aperte le porte del carcere minorile.
È successo a Rivoli, centro di quasi 50 mila abitanti a circa 20 chilometri da Torino. L’adolescente tra gennaio e febbraio in tre diverse occasioni aveva svuotato alcuni estintori, sui muri, sui pavimenti e sulle auto posteggiate in un parcheggio sotterraneo del suo paese di residenza. Ripreso dalle telecamere di sicurezza è stato individuato, convocato in caserma e denunciato per danneggiamento, imbrattamento e danneggiamento.