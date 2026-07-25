Tik Tok sotto indagine dell'Ue: faciliterebbe cyberbullismo e contatti indesiderati

I profili sono potenzialmente visibili a tutti, anche ai non iscritti, e questo aprirebbe le porte al cyberbullismo, a contatti indesiderati e anche altri pericoli. Insomma, Tik Tok non tutelerebbe abbastanza i minori e avrebbe violato il Digital Service Act, il regolamento che mira a contrastare i pericoli e le pratiche illegali sui social media. Con queste motivazioni la Commissione Europea ha aperto un'indagine sul noto social cinese. Secondo l'Ue, Su Tik Tok i ragazzi tra i 13 e i 15 anni riescono troppo facilmente a rendere il proprio profilo aperto a tutti, nonostante la piattaforma lo indichi in automatico come privato. E non solo: anche chi mantiene alta la privacy sarebbe a rischio, perché alcuni dati di base sarebbero sempre e comunque visualizzabili.