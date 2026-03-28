Tiger Woods arrestato dopo incidente d'auto e rilasciato dietro cauzione

Nuovi guai per la star del golf Tiger Woods. Il campione è stato arrestato per guida sotto l'effetto di sostanze dopo un incidente d'auto a Jupiter Island, in Florida. Woods, 50 anni, con il suo Suv ha urtato un camion a seguito di un sorpasso azzardato. E la sua auto si è ribaltata, fortunatamente è uscito illeso dall'abitacolo e ha atteso i soccorsi a bordo strada. Al sua arrivo sul luogo dell'incidente la polizia della contea di Martin notava che Woods mostrava segni di alterazione. Lo sceriffo John Budensiek ha affermato in conferenza stampa che Woods stava viaggiando ad "alta velocità" su una strada residenziale e che dopo l'incidente ha mostrato "segni di alterazione delle facoltà". Negativo al test dell'etilometro, il campione non ha voluto sottoporsi al controllo di urine. Condotto in carcere, è stato rilasciato otto ore dopo dietro pagamento di cauzione.