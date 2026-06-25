Allagamenti e disagi

Taiwan, il tifone Mekkhala colpisce duro: le strade diventano fiumi

Colpite soprattutto alcune regioni meridionali. Sotto pressione i sistemi di drenaggio: esondati i canali e allagate strade e attività commerciali

25 Giu 2026 - 14:51
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