Speciale Guerra in Iran
CRISI IN MEDIORIENTE

The Atlantic rivela: "Donald Trump stanco della guerra in Iran"

Secondo fonti qualificate, il tycoon sarebbe desideroso di voltare pagina

di Luca Pesante
09 Mag 2026 - 12:30
01:31 
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