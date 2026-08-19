Thailandia, violente inondazioni sommergono strade e case

Piogge torrenziali hanno provocato alluvioni improvvise e frane nella provincia di Nan, nel nord della Thailandia, costringendo numerosi residenti a evacuare le proprie abitazioni. L'acqua ha sommerso strade e case. Nell'arco di 24 ore, sono caduti oltre 300 millimetri di pioggia torrenziale. Polizia, esercito e Dipartimento per la prevenzione e la mitigazione dei disastri hanno mobilitato personale per assistere nelle evacuazioni e distribuire cibo e acqua alle persone bloccate nelle proprie abitazioni.