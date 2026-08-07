Thailandia, sparatoria a scuola: studenti nascosti sotto i banchi

Almeno tre insegnanti e tre studenti sono morti inThailandia, quando uno studente ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. La polizia di Nonthaburi ha confermato il numero delle vittime e ha affermato che il presunto attentatore si è suicidato. Vi sono poi diversi feriti, tra questi un insegnante e tre studenti. L'episodio si è verificato nel distretto di Bang Kruai, nella provincia di Nonthaburi, a nord di Bangkok. La polizia ha identificato l'autore del gesto come uno studente. Tuttavia, altre fonti - come Al Jazeera - riferendo dell'episodio alla scuola "Debsirin Nonthaburi" parlano di almeno 20 feriti.