Thailandia, incendio in un edificio a Phuket: almeno 11 morti e 16 feriti

Almeno 11 persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite in un incendio divampato nelle prime ore di lunedì in un edificio commerciale sull'isola di Phuket, nel sud della Thailandia. Le fiamme si sono propagate intorno alle 3.17 ora locale da uno stabile che ospitava un'attività di noleggio veicoli ad alcuni edifici vicini. I vigili del fuoco hanno impiegato circa due ore per domare il rogo. Tra i feriti figurano 15 cittadini thailandesi e un cittadino del Myanmar. Non risultano turisti coinvolti tra le vittime o i feriti, secondo la polizia. Le cause dell'incendio, avvenuto in una zona urbana vicino alla frequentata spiaggia di Patong, sulla costa occidentale dell'isola, sono ancora in fase di accertamento.