dopo la sparatoria del 7 agosto

Thailandia: in una scuola la simulazione di un attacco armato

L'esercitazione in una scuola secondaria di Bankok: un agente ha interpretato il ruolo dell'aggressore

19 Ago 2026 - 10:51
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