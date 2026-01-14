Thailandia, gru crolla su un treno: oltre 20 morti

Sono saliti ad almeno 22 i morti nel crollo di una gru su un treno in viaggio in Thailandia. Almeno 64 persone sono rimaste ferite. Il ministro dei Trasporti Piphat Ratchakitprakan ha dichiarato che a bordo del treno c'erano 195 persone. Ha aggiunto di aver ordinato un'indagine sull'incidente. La gru, utilizzata per la costruzione di una ferrovia sopraelevata ad alta velocità, è caduta sul treno in movimento mentre questo era in viaggio da Bangkok verso la provincia di Ubon Ratchathani. Il veicolo è deragliato ed è scoppiato un incendio, secondo quanto riferito dal Dipartimento delle Pubbliche Relazioni della provincia di Nakhon Ratchasima. L'incidente è avvenuto a Nakhon Ratchasima. Il dipartimento locale ha comunicato in un post su Facebook che l'incendio è sotto controllo e che i soccorritori stanno cercando le persone intrappolate all'interno del treno.