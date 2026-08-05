Anche 12 feriti

Thailandia, fulmine colpisce un calciatore durante una partita: morto 24enne

La tragedia allo stadio Santiphap, nella provincia meridionale di Narathiwat, durante una gara del torneo Golok Cup

05 Ago 2026 - 22:55
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In Thailandia il giovane calciatore Safwan Awae, di soli 24 anni, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine durante una partita della Golok Cup, un torneo regionale. Nonostante il maltempo, la gara è proseguita regolarmente fino a quando il fulmine si è abbattuto sul campo colpendo il giovane e ustionando altri 12 giocatori. Nonostante l'immediato soccorso da parte dei compagni e degli avversari e il successivo trasporto d’urgenza in ospedale, il ragazzo è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. A confermare il decesso è stato il capo della polizia locale, Thun Sirikhunt: "Nonostante ogni tentativo compiuto dall’equipe medica per salvargli la vita, il ragazzo non è sopravvissuto alle lesioni causate dall'incidente". 

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