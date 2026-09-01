"È come potenziare il potere interiore"

Thailandia, il rituale di benedizione del volto: foglie d'oro per la fortuna

Secondo un maestro di questo rituale, applicare la foglia d'oro sul viso è come conferire a se stessi fascino e grazia

01 Set 2026 - 12:04
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