Thailandia, crolla una gru su un cantiere: due morti

Una gru è crollata su un cantiere autostradale in periferia di Bangkok, in Thailandia. In seguito al crollo due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite, ne danno notizia le autorità locali. L'incidente è avvenuto sulla sopraelevata Rama II Expressway, in costruzione nella provincia di Samut Sakhon. Dopo la caduta della gru l'aria è stata invasa da detriti e polvere. Il tratto autostradale Rama II, teatro di numerosi progetti infrastrutturali, è noto alle cronache per una serie di incidenti mortali verificatisi negli ultimi anni. Per questo motivo, la strada è soprannominata "Death Road" ovvero "strada della morte". Il crollo si è verificato a meno di 24 ore di distanza da un incidente simile che ha causato il deragliamento di un treno nel nord-est del paese causando 32 vittime.