Thailandia, auto contro una processione buddhista: al volante un 11enne

E' salito a 10 il numero dei monaci morti dopo che un bambino di 11 anni ha travolto con un pick-up una processione buddhista nella provincia di Mukdahan, nel nord-est della Thailandia. Lo hanno riferito le autorità locali. Un gruppo composto da 35 monaci e cinque fedeli stava percorrendo a piedi una strada in pellegrinaggio quando sono stati investiti. Cinque monaci sono morti sul colpo, mentre altri cinque sono deceduti in ospedale. Secondo l'ultimo aggiornamento, altre 10 persone restano ricoverate, di cui due in condizioni critiche e otto con ferite. La polizia ha riferito che il veicolo era guidato da un 11enne, che avrebbe preso senza permesso il pick-up dei genitori. Il capo della polizia di Mukdahan, Prayut Ruanthongkam, ha dichiarato che il ragazzo non è ancora stato in grado di rilasciare una deposizione ed è stato affidato, insieme alla madre, ai servizi di tutela dei minori per una valutazione.