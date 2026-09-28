Thailandia, alluvioni in tutto il Paese: almeno otto morti

È di almeno otto morti il bilancio delle alluvioni che da metà settembre stanno colpendo la Thailandia, provocate da giorni di forti piogge che hanno interessato soprattutto le regioni centrali e orientali del Paese. Lo riferiscono Associated Press e Channel News Asia, citando le autorità thailandesi. Secondo il Dipartimento per la prevenzione e la mitigazione dei disastri, oltre 545.000 persone sono state interessate dalle inondazioni in 25 province. Nella capitale Bangkok, dove non sono stati segnalati decessi, le autorità hanno dichiarato tutti i 50 distretti zona colpita da disastro dopo che in alcune aree sono caduti oltre 300 millimetri di pioggia in pochi giorni. Migliaia di residenti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni e a trovare riparo nei centri di accoglienza temporanei. Le piogge sulla capitale si sono attenuate, ma i livelli dei principali canali restano elevati e le autorità sono al lavoro per accelerare il drenaggio dell'acqua.